Długo wyczekiwane wznowienie serialu Buffy: Postrach wampirów niestety, ale nie ujrzy światła dziennego. Hulu podjęło decyzję o skasowaniu projektu. Informację tą na swoim Instagramie przekazała aktorka i producentka Sarah Michelle Gellar.

"Buffy: Postrach wampirów"

Wiadomość o odwołaniu rebootu jest wielkim zaskoczeniem. Nawet sama Sarah Michelle Gellar podobno dowiedziała się o decyzji Hulu w piątkowy wieczór podczas festiwalu SXSW w Austin w Teksasie.

Platforma zamówiła pilota projektu, roboczo zatytułowanego Buffy New Sunnydale w ubiegłym roku. W kontynuacji Gellar miała powrócić do roli Buffy Summers, dekady po zakończeniu oryginalnej serii, jednak to nie na jej postaci opierałaby się fabuła. Chloé Zhao została zaangażowana do reżyserii pilota, a scenariusz pisały Nora i Lilla Zuckerman.

Nie ma oficjalnego stanowiska Hulu wobec odwołania rebootu. Z zagranicznych źródeł wynika, że decyzja o kasacji podjęta została w oparciu o słaby scenariusz.

Zespół twórczy zebrał już obsadę. W nową pogromczynię wcielić miała się Ryan Kiera Armstrong. Angaże otrzymali także Ava Jean, Faly Rakotohavana, Jack Cutmore-Scott i Sarah Bock. Być może ta ekipa pojawił się w innym projekcie Hulu, bowiem podobno platforma nie chce całkowicie rezygnować z marki "Buffy" i planuje rozważyć inną, nową odsłonę lubianej serii.

Źrodło: Deadline