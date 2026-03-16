Pełny zwiastun animacji "Gwiezdne wojny: Maul – Mistrz cienia". Premiera w kwietniu 0

Sam Witwer, który podkładał głos postaci w tamtym serialu oraz w Han Solo: Gwiezdne wojny – historie, powraca do roli, a ukazane wydarzenia mają miejsce po tym, jak Palpatine został Imperatorem, a Maul ucieka. Serial stawia Dartha Maula w samym centrum galaktycznego półświatka i wypełnia jedną z największych luk w jego historii.

Nowa seria pokaże Nam, co działo się z Maulem po wydarzeniach z finału Wojen klonów. Po ucieczce podczas Rozkazu 66 dawny Sith znów jest wolny, ale jego przestępczy półświatek leży w gruzach, a rodzące się Imperium poluje zarówno na Jedi, jak i na niego. Mistrz cienia śledzi jego desperacką próbę odbudowy Shadow Collective i odzyskania wpływów w galaktycznym podziemiu.

Kluczowym miejscem akcji jest nowa planeta – Janix. To ogromna, rozwinięta metropolia zbudowana w kraterze, funkcjonująca poza bezpośrednią kontrolą Imperium. Miasto ma własne prawo, demokrację i siły porządkowe, ale pod elegancką powierzchnią tętni światem gangów, układów i czarnego rynku. Dla ambitnego lorda zbrodni to idealny teren, by znów sięgnąć po władzę.

Twórcy zapowiadają historię o manipulacji, przetrwaniu i powolnym powrocie do potęgi. Serial ma połączyć wątki z Wojen klonów z późniejszym występem Maula w filmie Han Solo, pokazując, jak stał się przywódcą Crimson Dawn. Nawet jeśli znamy jego ostateczny los, droga do niego zapowiada się mrocznie, brutalnie i fascynująco.

Serial zadebiutuje na Disney+ już 6 kwietnia 2026 roku. Premierowo będziemy dostawać tygodniowo po dwa odcinki, aż do 4 maja.

