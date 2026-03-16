Kosmiczny western "Firefly" powróci w animowanej wersji

Pamiętacie kosmicznych kowbojów z serialu Firefly z początku lat 2000? Produkcja otrzymała zaledwie jeden sezon, ale zdążyła wpisać się w historię i zyskać miano kultowej. W erze powrotów i na nią przyszedł czas. Pierwsze informacje o tym w jakiej formie powróci podał Nathan Fillion, aktor wcielający się w oryginale w kpt. Malcolma Reynoldsa.

Aktor podczas odbywającego się w niedzielę 15 marca wydarzenia Awesome Con, zdradził iż trwają już mocno zaawansowane prace nad animowanym serialem, który przeniesie Nas do świata Firefly.

Fillion, Alan Tudyk, Gina Torres, Jewel Staite, Morena Baccarin, Sean Maher i Summer Glau – wszyscy oni mają powtórzyć swoje role, podobnie jak Adam Baldwin, który zagrał Jayne Cobb. Firma produkcyjna Filliona – Collision33, rozwija projekt we współpracy z 20th Television Animation. Scenariusz serialu podobno został już ukończony.

Akcja serialu będzie rozgrywać się pomiędzy wydarzeniami z oryginalnego serialu emitowanego na przełomie 2002 i 2003 roku a kontynuacją w formie filmu fabularnego z 2005 roku pt. Serenity. Żadne fabularne szczegóły nie zostały na razie ujawnione.

Twórca oryginalnego serialu Joss Whedon nie jest zaangażowany w projekt animowany, ale udzielił serii swojego błogosławieństwa. Projekt ma wkrótce zostać udostępniony nabywcom.

Poniżej możecie zobaczyć wideo z ogłoszeniem projektu przez obsadę:

Źrodło: Dark Horizons