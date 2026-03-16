Netflix zamawia kolejny sezon komediowej serii "Uwolnić Berta"

Netflix oficjalnie ogłosił przedłużenie na 2. sezon jednej ze swoich najnowszych komediowych produkcji, która zadebiutowała w styczniu. Serial zatytułowany Uwolnić Berta jest prowadzony przez stand-upera Berta Kreischera, który gra w nim meta-wersję samego siebie.

W 1. sezonie Bert Kreischer — komik bez koszulki, legenda imprez i wieczny nieprzewidywalny gość — trafia na nieznane sobie terytorium, gdy jego córki zostają przyjęte do elitarnej prywatnej szkoły w Beverly Hills. Kiedy jego nieokiełznane wybryki sprawiają, że jego rodzina staje się wyrzutkami, postanawia "założyć koszulkę" i stłumić swoją prawdziwą naturę, aby lepiej wpasować się w otoczenie — czytamy w opisie pierwszego sezonu.

Co wiadomo o 2. sezonie Uwolnić Berta?

Podobnie jak w przypadku pierwszej odsłony, produkcja 2. sezonu ma odbywać się w Atlanta w stanie Georgia. Szczegóły dotyczące fabuły i nowych postaci są na razie trzymane w tajemnicy.

Serial stworzyli: Bert Kreischer, Jarrad Paul oraz Andy Mogel. Paul i Mogel pełnią także funkcje showrunnerów, scenarzystów i reżyserów. W obsadzie znaleźli się również Arden Myrin i Chris Witaske, a do dołączą do nich Lilou Lang oraz Ava Ryan.

Źrodło: ComingSoon