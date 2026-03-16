Nowe i powracające gwiazdy w "Cichym miejscu 3". John Krasinski zdradza szczegóły obsady

Fani postapokaliptycznej serii grozy mogą zacząć odliczanie — poznaliśmy obsadę filmu Ciche miejsce 3. Za kamerą ponownie stanie John Krasinski, twórca dwóch pierwszych części.

Reżyser ogłosił główną obsadę w mediach społecznościowych, pisząc: Jestem bardzo dumny, że mogę być częścią tej rodziny #AQuietPlace… starej i nowej! Zaczynamy!.

W trzeciej części powróci kilka kluczowych postaci z poprzednich filmów. W obsadzie ponownie pojawia się:

Do świata opanowanego przez potwory reagujące na dźwięk dołączą także nowe twarze: Jack O'Connell, Jason Clarke oraz Katy O'Brian.

Szczegóły fabuły wciąż tajemnicą

Na razie twórcy nie zdradzają szczegółów dotyczących fabuły ani nowych postaci. Wiadomo jednak, że zdjęcia do filmu mają rozpocząć się wiosną w stanie New York. Scenariusz napisał sam Krasinski, który produkuje film wraz z Allyson Seeger dla wytwórni Sunday Night. Wśród producentów znaleźli się także Michael Bay, Brad Fuller i Andrew Form z Platinum Dunes.

Premiera Cichego miejsca 3 zaplanowana jest na 30 lipca 2027 roku.

Źrodło: Deadline