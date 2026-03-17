Arrakis wita ponownie! Warner Bros prezentuje pierwszy zwiastun filmu Denisa Villeneuve'a Diuna: Część trzecia, który trafić do kin ma pod koniec tego roku.

Fabuła filmu opiera się na powieści "Mesjasz Diuny" z 1969 roku. To druga powieść Franka Herberta dotycząca uniwersum "Diuny". Akcja trójki zaczyna się siedemnaście lat później, gdy Paul Atreides rządzi jako cesarz, jest żonaty z księżniczką Irulan, utrzymując jednocześnie relację ze swoją konkubiną, Chani. Przeciwko niemu staną złowrogie siły, w tym Bene Tleilax – tajemnicza, ksenofobiczna sekta manipulatorów genetycznych handlujących produktami biologicznymi.

Villeneuve twierdzi, że Diuna: Część trzecia jest tonalnie bardziej nastawiona na thriller i ma więcej akcji niż dwa poprzednie filmy.

W filmie występują Timothée Chalamet jako Paul Atreides, Zendaya jako Chani, Rebecca Ferguson jako Lady Jessica, Javier Bardem jako Stilgar, Florence Pugh jako księżniczka Irulan, Anya Taylor-Joy jako Alia Atreides, Jason Momoa jako nowa wersja Duncana Idaho oraz Robert Pattinson jako Scytale.

Diuna: Część trzecia trafi do kin 18 grudnia 2026 roku. Obraz ten to ostatnia wyprawa Chalameta i Villeneuve’a do tego uniwersum.

Źrodło: Warner Bros.