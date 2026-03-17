Amazon zaprezentował pierwszy zwiastun filmu Jack Ryan: Ghost War z Johnem Krasinskim. Obraz swoją premierę odbędzie wyłącznie na wspomnianej platformie.

Film debiutuje po czterosezonowym serialu Amazon Prime Video, który miał premierę w 2018 roku, a zakończył się w 2023 roku.

Gdy analityk CIA Jack Ryan natrafia na podejrzaną serię przelewów bankowych, jego poszukiwania odpowiedzi wyciągają go z bezpiecznej pracy biurowej i katapultują w śmiertelną grę w kotka i myszkę po całej Europie i na Bliskim Wschodzie, z rosnącym szefem terrorystów przygotowującym się do masowego ataku na USA i ich sojuszników – głosi oficjalny opis filmu.

Poniżej wspomniany zwiastun.

W filmie pojawia się wielu powracających aktorów, w tym Krasinski jako Jack Ryan, Wendell Pierce jako jego mentor James Greer, Michael Kelly jako enigmatyczny Mike November oraz Betty Gabriel jako dyrektor CIA Elizabeth Wright. Dołączają do nich Sienna Miller, Max Beesley, Douglas Hodge i JJ Feild. Film jest reżyserowany przez Andrew Bernsteina, który był producentem wykonawczym i reżyserem drugiego sezonu.

Andrew Bernstein reżyseruje film na podstawie scenariusza napisanego przez Aarona Rabina i Krasinskiego. Producentami są Krasinski, Andrew Form i Allyson Seeger. Zdjęcia powstawały w Dubaju.

Jack Ryan: Ghost War zadebiutuje na Prime Video już 20 maja 2026 roku.

Źrodło: Prime Video