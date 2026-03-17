Keanu Reeves walczy o dobre imię w zwiastunie "Outcome"

Apple TV prezentuje pierwszy zwiastun komedii w reżyserii Jonaha Hilla Outcome z Keanu Reevesem, Cameron Diaz i Mattem Bomerem w rolach głównych. To jedne z najbardziej wyczekiwanych oryginalnych filmów tego roku.

W *Outcome* Reeves gra Reefa Hawka, uroczego hollywoodzkiego gwiazdora, którego starannie budowany wizerunek publiczny zostaje zagrożony, gdy ktoś grozi mu ujawnieniem kompromitującego go nagrania. Materiał ten grozi zniszczeniem jego kariery, zmuszając Reefa do konfrontacji z dawno pogrzebanymi błędami i osobistymi demonami.

Reefowi w oczyszczeniu swojego imienia pomagają wieloletni przyjaciele: Kyle (Diaz) i Xander (Bomer). Prosi on o pomoc także prawnika od spraw kryzysowych (Hill). Reef wyrusza w podróż w głąb siebie, zastanawiając sę komu mógł zajść za skórę. Pragnie naprawić krzywdy wobec tych osób, przy okazji mając nadzieję na odkrycie tożsamości szantażysty.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Obsadę uzupełniają Hill, Susan Lucci, Laverne Cox, David Spade, Martin Scorsese, Atsuko Okatsuka, Roy Wood Jr., Welker White, Kaia Gerber i Ivy Wolk. Hill reżyseruje na podstawie scenariusza współtworzonego z Ezrą Woodsem. Matt Dines, Alison Goodwin i Hill pełnią rolę producentów filmu.

Outcome ma mieć premierę wyłącznie na Apple TV 10 kwietnia 2026 roku.

Źrodło: Apple TV