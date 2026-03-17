Na niedawno uruchomioną platformę The B Stream, specjalizującą się w kinie klasy B, trafi już niedługo niezależny horror The Slasher Nurse. W sieci zadebiutował jego pierwszy zwiastun. Znajdziecie go poniżej.

Ulubieńcy gatunku Diana Prince, Felissa Rose, Beverly Randolph oraz Brian Bremer zmierzą się z pielęgniarką z piekła rodem. Arianna Harris, Sawyer Williams, Chanda Rawlings i Jim Krut dopełniają obsadę. David Kerr mający na swoim koncie Bloody Summer Camp napisał scenariusz i jest reżyserem.

Po nieudanym żarcie jedna osoba zostaje pozostawiona martwa, a druga trafia do szpitala psychiatrycznego. 20 lat później grupa przyjaciół imprezuje w chacie w lesie, nieświadoma, że chory pacjent psychiatryczny uciekł i jest zdeterminowany, by się zemścić – głosi oficjalny opis filmu.

Premiera The Slasher Nurse na The B Stream odbędzie się 27 marca 2026 roku. Szerszy cyfrowy debiut filmu planowany jest na lipiec.

Źrodło: Bloody Disgusting