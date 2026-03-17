"Paradise" z zielonym światłem na 3. sezon 0

Jeden z najpopularniejszych seriali Hulu został przedłużony na trzeci i ostatni sezon. Mowa oczywiście o wysoko ocenianym thrillerze Paradise.

Paradise to hitowy postapokaliptyczny thriller w reżyserii laureata nagrody Emmy Sterlinga K. Browna. Serial jeszcze przed finałem drugiego sezonu, do którego pozostały dwa odcinki, ma już zielone światło na trzeci sezon. Informacja ta nie jest zbytnio zaskakująca, bowiem o pracach nad nim mówiło się już od jakiegoś czasu. Teraz jednak jest to już oficjalne.

Trzeci sezon będzie ostatnim, jak już wcześniej sugerował twórca serialu Dan Fogelman, informując przy okazji, że ma już pełny pomysł na zakończenie.

Akcja serialu rozgrywa się w podziemnym bunkrze wielkości miasta w Kolorado, trzy lata po apokalipsie. Bunkier ten zamieszkuje spokojna społeczność składająca się z najbardziej wpływowych osób na świecie. Ten spokój jednak szybko pryska, gdy dochodzi do szokującego mordertwa – ginie prezydent USA. Rozpoczyna się wysokiej rangi śledztwo, za które w dużej mierze odpowiada agent Secret Service Xavier Collins (w tej roli Sterling K. Brown).

Drugi sezon zaczyna się zaraz po pierwszym, gdy Xavier szuka swojej żony Teri na świecie i dowiaduje się, jak ludzie przetrwali trzy lata od zagłady. Zawiera nowe sojusze i napotyka poważne zagrożenia. W Paradise zaś społeczność się rozpada, gdy bunkier radzi sobie z konsekwencjami pierwszego sezonu, a nowe sekrety dotyczące pochodzenia miasta zostają ujawnione.

W obsadzie serialu znajdują się także Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Enuka Okuma, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV oraz Charlie Evans, a Shailene Woodley i Thomas Doherty dołączyli do drugiego sezonu.

Źrodło: Comingsoon