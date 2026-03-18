Tom Holland wraca do akcji. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" z pierwszym zwiastunem! 1

Po miesiącach wyczekiwania "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" doczekał się wreszcie zwiastuna. To pierwsze oficjalne spojrzenie na produkcję przygotowywaną przez Sony Pictures we współpracy z Marvel Studios.

Akcja filmu rozgrywa się cztery lata po wydarzeniach znanych z filmu "Spider-Man. Bez drogi do domu". Zwiastun sugeruje wyraźną zmianę status quo, bowiem Peter Parker przestaje istnieć, podczas gdy Spider-Man funkcjonuje jako w pełni ukształtowany, anonimowy bohater, stojący na straży bezpieczeństwa Nowego Jorku.

Sytuacja komplikuje się, gdy seria nietypowych przestępstw prowadzi go do znacznie większej intrygi, niż mogłoby się początkowo wydawać. Twórcy zapowiadają historię o bardziej złożonej skali, w której bohater będzie musiał zmierzyć się nie tylko z fizycznymi zagrożeniami, ale również z konsekwencjami własnej przeszłości.

W roli tytułowej powraca Tom Holland, a za kamerą stanął Destin Daniel Cretton. W obsadzie również Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Tramell Tillman, Zendaya jako MJ, Jacob Batalon jako Ned, a także Jon Bernthal, który wcieli się w Franka Castle'a, czyli Punishera. W filmie pojawią się także Mark Ruffalo jako Bruce Banner/Hulk oraz galeria przeciwników, w tym Scorpion (Michael Mando) i Tombstone (Marvin Jones III).

Premiera filmu zaplanowana jest na 31 lipca.

Źrodło: Sony Pictures