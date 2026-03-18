Oscary ze spadkiem oglądalności. Nie pomogły nawet kasowe hity!

Tegoroczna, 98. ceremonia rozdania Oscarów przyniosła wyraźny spadek oglądalności, mimo że w wyścigu o statuetki znalazło się wiele tytułów, które przekroczyły próg 100 mln dolarów w box office.

Dane "Nielsen" wskazują, że transmisję na antenie ABC oraz platformie Hulu śledziło 17,86 mln widzów, co oznacza spadek o około 9% względem ubiegłorocznych 19,69 mln, czyli najlepszego wyniku od czasu pandemii.

Tendencja spadkowa wpisuje się w szerszy kontekst tegorocznych gal branżowych. Zarówno Złote Globy, jak i nagrody Grammy zanotowały obniżkę oglądalności na poziomie około 6% w porównaniu z edycjami z 2025 roku. W przypadku Oscarów spadek okazał się jednak wyraźniejszy.

Tegoroczna gala przyciągnęła najmniejszą widownię od 2022 roku, kiedy transmisję obejrzało 16,68 mln osób. Spadki widoczne są również w kluczowej dla reklamodawców grupie demograficznej, czyli 18–49, gdzie rating wyniósł 3,92, co oznacza zjazd o 14% rok do roku. Mimo tych wyników Oscary utrzymały status najchętniej oglądanego wydarzenia rozrywkowego w amerykańskim primetime w bieżącym sezonie. Co więcej, organizatorzy mogą mówić o sukcesie w przestrzeni cyfrowej – aktywność w mediach społecznościowych wzrosła aż o 42%.

Nie bez wpływu na odbiór tegorocznej ceremonii mogły być problemy techniczne, które pojawiły się już w trakcie samego wydarzenia. W przeciwieństwie do ubiegłego roku, gdy trudności dotyczyły głównie transmisji online, tym razem zakłócenia występowały bezpośrednio podczas gali, co mogło negatywnie wpłynąć na doświadczenie widzów.

Źrodło: The Hollywood Reporter