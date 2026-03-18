Nowy film mistrza niemieckiego kina w polskich kinach już w kwietniu! 0

Najnowszy film Christiana Petzolda, jednego z najważniejszych współczesnych twórców kina niemieckiego, "Miroirs III. Barka na oceanie", trafi na ekrany polskich kin 24 kwietnia 2026 roku. W roli głównej zobaczymy muzę reżysera Paulę Beer.

"Miroirs III. Barka na oceanie" to poruszający dramat psychologiczny, który z charakterystyczną dla Petzolda precyzją formalną i emocjonalną głębią zgłębia tematy straty i tożsamości. Fabuła koncentruje się na Laurze (w tej roli Paula Beer), utalentowanej pianistce z Berlina.

Po tragicznej śmierci chłopaka w wypadku samochodowym, Laura szuka schronienia w domu nieznajomej kobiety, Betty, i jej rodziny. Z czasem, w miarę jak na jaw wychodzą rodzinne sekrety, dziewczyna zaczyna kwestionować intencje swoich gospodarzy, co zmusza ją do konfrontacji z własnym bólem i przeszłością.

Tytuł nowego filmu Christiana Petzolda nawiązuje do utworu fortepianowego Maurice’a Ravela, który odgrywa zresztą ważną rolę w fabule. Niemiecki reżyser w typowy dla siebie sposób buduje napięcie za pomocą niedopowiedzeń, subtelnych gestów czy spojrzeń.

Film miał swoją światową premierę w ubiegłym roku na festiwalu w Cannes. W Polsce widzowie będą mogli go zobaczyć w kinach już od 24 kwietnia.

Oto polski plakat filmu:

Źrodło: Aurora Films