Studio Universal ogłosiło międzynarodowe plany kinowej dystrybucji nadchodzącego pełnometrażowego filmu dokumentalnego o Iron Maiden zatytułowanego Iron Maiden: Burning Ambition. Wraz z datą premiery w sieci zadebiutował pierwszy zwiastun dokumentu, który przedstawia niezwykłą, pięćdziesięcioletnią drogę zespołu.

Obok członków zespołu w filmie zobaczymy także znanych artystów i wielbicieli grupy, m.in. Javiera Bardema, Larsa Ulricha oraz Chucka D, którzy przed kamerą opowiadają o wpływie Iron Maiden na muzykę, kulturę i kolejne pokolenia fanów na całym świecie.

Premiera filmu zbiega się z trwającą, dwuletnią światową trasą koncertową "Run For Your Lives", w ramach której zespół dał triumfalny koncert na London Stadium – niedaleko miejsca, gdzie wszystko zaczęło się pięć dekad temu.

Iron Maiden został założony w 1975 roku przez basistę Steve’a Harrisa i z czasem stał się jednym z najbardziej utytułowanych zespołów na świecie. Od momentu wydania debiutanckiego albumu w 1980 roku utrzymują regularną aktywność fonograficzną – na ich dorobek składa się 17 albumów studyjnych, 13 albumów koncertowych oraz 47 singli, które sprzedały się w łącznym nakładzie ponad 100 milionów egzemplarzy na całym świecie. Zespół zagrał niemal 2500 koncertów w 64 krajach, a na część z nich muzycy przylatywali na pokładzie Ed Force One – najpierw Boeinga 757, a później 747 – pilotowanego przez wokalistę Bruce’a Dickinsona.

Film trafi do kin 15 maja 2026 roku. Polskim dystrybutorem są Tylko Hity. Reżyserem dokumentu jest Malcolm Venville, a producentem Dominic Freeman.

Źrodło: Tylko Hity