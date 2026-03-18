"Iniemamocni" powracają! Znamy datę premiery trzeciej części 0

Wyczekiwany film Pixara Iniemamocni 3 ma już wyznaczoną datę premiery. Disney na portalu X potwierdził, kiedy pojawi się trzecia część popularnej animowanej serii superbohaterskiej.

Iniemamocni 3 zostaną wydani 16 czerwca 2028 roku. Obraz wpisuje się w wcześniej ustaloną datę niezatytułowanego filmu Pixara.

Niewiele wiadomo o nadchodzącym sequelu. Żadne fabularne szczegóły nie zostały jeszcze niestety zdradzone. Film został oficjalnie ogłoszony w 2024 roku z nowym logo. Franczyza rozpoczęła się pierwotnie w 2004 roku, a pierwszy film opowiada o rodzinie superbohaterów próbujących ukryć swoje moce i prowadzić normalne życie.

Za kamerą stanie Peter Sohn, reżyser filmów Dobry dinozaur i Między nami żywiołami, a Brad Bird, który napisał i wyreżyserował dwa pierwsze filmy, pisze scenariusz trójki. Na nakręcenie sequela nie pozwolił mu jego napięty harmonogram.

Pierwszy film odniósł ogromny sukces dla Disneya i Pixara, zarabiając ponad 600 milionów dolarów na całym świecie. 14 lat później ukazała się kontynuacja filmu, która opowiadała o rodzinie Iniemamocnych próbujących przywrócić zaufanie społeczeństwa do superbohaterów. Ten film również odniósł ogromny sukces i zarobił ponad 1,2 miliarda dolarów.

Źrodło: Pixar