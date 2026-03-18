Planszówka od Hasbro "The Game of Life" dostanie własny film

Hasbro połączyło siły z Amazon MGM Studios i Chernin Entertainment, aby przenieść jedną ze swoich najpopularniejszych gier planszowych na duży ekran.

Amazon MGM Studios oficjalnie rozpoczęło prace nad adaptacją filmową The Game of Life. Fabuła filmu będzie opierać się na klasycznej grze planszowej Hasbro. Dzieje się to cztery dekady po tym, jak firma zakupiła grę od jej pierwotnego twórcy, firmy Milton Bradley Company.

Film wyreżyseruje Sean Anders, najbardziej znany z pracy reżyserskiej przy komediach takich jak Szefowie wrogowie 2 i Rodzina od zaraz. Scenariusz pisze Allan Loeb. Jak donoszą zagraniczne media to właśnie Loeb pomógł Chernin i Hasbro wymyślić właściwą historię filmu, który podobno jest teraz "wielkim priorytetem" dla Amazon MGM Studios. Dalsze szczegóły dotyczące fabuły adaptacji i postaci pozostają wciąż tajemnicą.

Początkowo nazywana "The Checkered Game of Life", gra planszowa została stworzona przez Miltona Bradleya w 1860 roku. Pierwsza wersja została wydana z wzorem w szachownicę. Po 100 latach Reuben Klamer przeprojektował planszę na nowocześną wersję 3D, którą znamy dzisiaj, zawierającą wirujący mechanizm i elementy samochodu. Gra pozwala graczom symulować życie danej osoby od wczesnej dorosłości aż po emeryturę. Gracze gonią za własnymi marzeniami, tworzą kariery, relacje, a na drodze do ich sukcesu stają nieoczekiwane zwroty akcji. "The Game of Life" sprzedała się w ponad 70 milionach egzemplarzy w 59 krajach i 26 językach.

Źrodło: Dark Horizons