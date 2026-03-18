Netflix ujawnia pełną obsadę aktorskiego Scooby-Doo – Mystery Inc. w komplecie!

Netflix odkrywa kolejne karty i ujawnia obsadę aktorskiego serialu Scooby-Doo. Kultowa ekipa Mystery Inc. wraca na ekran w zupełnie nowej odsłonie, a projekt zapowiada się na jedną z ciekawszych premier platformy w nadchodzących latach.

Za serial odpowiadają studia Midnight Radio, Berlanti Productions oraz Warner Bros. Television, a stery powierzono duetowi showrunnerów – Josh Appelbaum i Scott Rosenberg. Produkcja bazuje oczywiście na klasycznych postaciach stworzonych przez Hanna-Barbera, ale twórcy obiecują świeże podejście do dobrze znanej historii.

Już wcześniej ogłoszono, że w rolę Daphne Blake wcieli się Mckenna Grace. Teraz poznaliśmy resztę kluczowej obsady: Shaggy’ego Rogersa zagra Tanner Hagen, Velmę Dinkley – Abby Ryder Fortson, a Freda Jonesa – Maxwell Jenkins.

Nowa wersja Scooby-Doo ma być czymś więcej niż tylko kolejną przygodą znanej paczki. Fabuła cofnie widzów do momentu, gdy wszystko się zaczęło. Historia skupi się na ostatnim lecie Shaggy’ego i Daphne spędzanym na obozie, gdzie trafiają na trop niepokojącej zagadki. W centrum wydarzeń znajdzie się zagubiony szczeniak doga niemieckiego, który mógł być świadkiem nadprzyrodzonego morderstwa. Do śledztwa dołączają pragmatyczna Velma oraz tajemniczy, charyzmatyczny Freddy – i tak rodzi się Mystery Inc. Każdy krok przybliża ich jednak nie tylko do rozwiązania sprawy, ale też do mrocznych sekretów, które mogą wszystko zniszczyć.

Na razie Netflix nie ujawnił daty premiery.

Źrodło: Netflix