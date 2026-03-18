Prime Video zamawia kolejny sezon hitowego serialu "Cross"

Serial kryminalny Cross oficjalnie powróci z 3. sezonem. Prime Video stawia na sprawdzony projekt i rozwija jedną ze swoich najmocniejszych produkcji ostatnich lat.

W centrum historii ponownie znajdzie się detektyw Alex Cross, w którego wciela się Aldis Hodge. Prime Video zapowiada, że nowy sezon jeszcze mocniej rozbuduje świat bohatera, stawiając na intensywną akcję i pogłębione portrety psychologiczne postaci.

Decyzja o kontynuacji nie jest zaskoczeniem. Pierwszy sezon przyciągnął aż 40 milionów widzów w ciągu pierwszych 20 dni i stał się jedną z najchętniej oglądanych premier 2025 roku, docierając na szczyty rankingów w ponad 100 krajach. Drugi sezon również zaliczył mocne otwarcie, trafiając do TOP 10 najpopularniejszych produkcji platformy w tygodniu premiery.

Serial oparty jest na bestsellerowych książkach Jamesa Pattersona i opowiada o wybitnym detektywie oraz psychologu sądowym, który potrafi wniknąć w umysły morderców, by ich schwytać. W 2. sezonie Cross zmierzy się z bezwzględnym samozwańczym mścicielem polującym na skorumpowanych miliarderów – co zapowiada jeszcze bardziej mroczną i napiętą historię.

Za serial odpowiada showrunner Ben Watkins, a w obsadzie – oprócz Hodge’a – wystepują m.in. Isaiah Mustafa, Juanita Jennings, Alona Tal oraz Samantha Walkes. W nowych odcinkach pojawią się także świeże nazwiska, w tym Matthew Lillard, Jeanine Mason i Wes Chatham.

Źrodło: PrimeVideo