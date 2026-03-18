Pożegnanie z legendą: finałowa rola Vala Kilmera wykorzysta sztuczną inteligencję

Ostatnia rola Val Kilmer powstanie dzięki sztucznej inteligencji — i ma ku temu wyjątkowy powód. Aktor, który przez dekadę zmagał się m.in. z rakiem gardła, zmarł w kwietniu 2025 roku w wieku 65 lat. Nie zdążył jednak zagrać w filmie, który był dla niego szczególnie ważny.

Chodzi o produkcję As Deep as the Grave w reżyserii Coerte Voorhees. Kilmer miał wcielić się w postać ojca Fintana — katolickiego księdza i jednocześnie duchowego przewodnika rdzennych Amerykanów. Choć był obsadzony już w 2020 roku, nigdy nie pojawił się na planie z powodu pogarszającego się stanu zdrowia.

Twórcy stanęli przed trudnym wyborem: usunąć postać albo znaleźć inne rozwiązanie. Ostatecznie zdecydowano się na wykorzystanie generatywnej AI, która odtworzy wizerunek i głos aktora. Kluczowa okazała się zgoda rodziny — dzieci Kilmera, Mercedes Kilmer i Jacka Kilmera.

Jak podkreśla reżyser, bliscy aktora byli przekonani, że film ma dla niego ogromne znaczenie. Sam Kilmer chciał być jego częścią, a historia — opowiadająca o archeologach badających dzieje ludu Navajo — była mu szczególnie bliska.

Rodzina zaznacza też, że aktor zawsze z entuzjazmem podchodził do nowych technologii i widział w nich przyszłość opowiadania historii. Właśnie dlatego zgodzili się na wykorzystanie AI jako formy uhonorowania jego wizji.

W efekcie cyfrowa wersja Kilmera odegra znaczącą rolę w filmie, który nadal nie ma daty premiery.

Źrodło: ComingSoon