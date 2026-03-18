Pierwsza zapowiedź animacji "Baranek Shaun i kudłata bestia"

Zaprezentowano pełny zwiastun filmu Baranek Shaun i kudłata bestia – najnowszej odsłony uwielbianej serii animacji poklatkowych od Aardman Animations. Premiera w amerykańskich kinach została zaplanowana na 18 września i zbiegnie się z 50-leciem studia.

Nowa część przenosi widzów na farmę Mossy Bottom, gdzie przygotowania do Halloween szybko wymykają się spod kontroli. Wszystko zaczyna się od zniszczonej przez niezdarnego farmera dyniowej grządki. Gdy Shaun postanawia naprawić sytuację, eksperymenty zamieniają się w chaos – znika farmer, a w okolicznych lasach pojawia się tajemnicza bestia. Zapowiada się pełna humoru i grozy przygoda dla całej rodziny.

Za reżyserię odpowiadają debiutujący w pełnym metrażu Steve Cox i Matthew Walker, a scenariusz napisali Mark Burton oraz Giles Pilbrow. Do swoich ról powracają znani z poprzednich części aktorzy głosowi, w tym Justin Fletcher, John Sparkes i Kate Harbour.

Seria oparta jest na popularnym brytyjskim serialu stworzonym przez Nicka Parka.

Źrodło: ComingSoon