Kultowy "Krwawy sport" powróci! Znamy nazwisko reżysera

Studio A24 oficjalnie rusza z remake’em kultowego Krwawawego sportu – i stawia na zupełnie nieoczywisty wybór.

Za scenariusz i reżyserię odpowie nagrodzona Emmy Michaela Coel, twórczyni głośnego serialu Mogę cię zniszczyć.

Coel, znana z bezkompromisowego stylu i odważnych tematów, zapowiada świeże podejście do historii sztuk walki. Jak sama przyznaje, od dawna fascynuje ją świat fighterów – ich dyscyplina, intensywność i samotność. Teraz chce przenieść te emocje na ekran we współpracy z A24.

Oryginalny film z 1988 roku, w którym wystąpił Jean-Claude Van Damme, opowiadał historię Franka Duxa – żołnierza biorącego udział w nielegalnym turnieju Kumite w Hongkongu. Produkcja szybko zdobyła status kultowej i wyniosła Van Damme’a do statusu gwiazdy kina akcji, zarabiając około 50 milionów dolarów przy niewielkim budżecie.

Nowa wersja ma zachować ducha brutalnego turnieju, ale jednocześnie nadać mu współczesny kontekst i głębię psychologiczną. Producent Marc Toberoff zapowiada powrót do surowej estetyki MMA i widowiskowej formuły walk.

Projekt przez lata próbował trafić na ekrany – wcześniej z remake’em łączeni byli m.in. Chad Stahelski i David Leitch. Teraz jednak to Coel dostaje szansę, by nadać tej historii zupełnie nowy charakter.

Źrodło: Deadline