Nadciąga nowe dzieło reżysera "Duchów Inisherin". Jest zwiastun filmu "Dziki Koń Dziewięć"

Akcja filmu rozgrywa się tuż przed zamach stanu w Chile 1973. Dwóch agentów CIA – Chris (John Malkovich) oraz Lee (Sam Rockwell) – zostaje wysłanych z Santiago na odizolowaną Wyspę Wielkanocną przez swojego przełożonego MJ (Steve Buscemi). Misja, z pozoru rutynowa, szybko komplikuje się pod wpływem osobistych demonów bohaterów oraz narastających intryg.

Na tle monumentalnych posągów moai relacja między agentami zaczyna się rozpadać, a niespodziewana więź Chrisa z dwiema zbuntowanymi studentkami (Mariana di Girolamo i Ailín Salas) staje się katalizatorem wydarzeń, które mogą wymknąć się spod kontroli.

W obsadzie znaleźli się również Parker Posey oraz Tom Waits. Produkcja została zrealizowana na Rapa Nui, jednym z najbardziej odizolowanych zamieszkanych miejsc na świecie, objętym ochroną jako obszar przyrodniczy i kulturowy.

Premiera filmu "Dziki Koń Dziewięć" zaplanowana jest na 6 listopada.

Oto zwiastun i plakat: