Pierwszy teaser filmu "Sonic the Hedgehog 4" prezentuje główną obsadę 0

Paramount Pictures prezentuje pierwszy materiał wideo dający Nam pogląd na logo czwartego filmu o Sonicu oraz pełną, główną obsadę. Premiera za rok.

Wczytywanie... "Sonic 3: Szybki jak błyskawica"

Jeśli chodzi o obsadę, to na szczęście praktycznie wszyscy wracają, w tym Jim Carrey jako złowrogi doktor Robotnik, Lee Majdoub jako jego gorliwy asystent agent Stone oraz James Marsden i Tika Sumpter jako ludzka rodzina Sonica.

Co do obsady głosowej mamy ponownie Bena Schwartza jako Sonica, Colleen O'Shaughnessey jako Tailsa, Idrisa Elbę jako Knucklesa i Keanu Reevesa jako Shadowa.

Nowością w serii będzie Kristen Bell, która użyczy głosu Amy Rose wraz z Sir Benem Kingsleyem oraz trójką legend komedii – Mattem Berrym, Nickiem Offermanem i Richardem Ayoade. Ich role pozostają na razie tajemnicą.



Obecnie niewiele wiadomo o fabule Sonic the Hedgehog 4. Plotki sugerują, że film może nawiązywać do gry z 1993 roku, która wprowadziła podróże w czasie do serii, co Sonic 3: Szybki jak błyskawica również zapowiada w scenie po napisach. Nic z tego nie zostało jednak oficjalnie potwierdzone. Za kamerą czwórki ponownie stanie Jeff Fowler, który ma na koncie wszystkie dotychczasowe części Sonica.

Sonic the Hedgehog 4 ma wyznaczoną premierę na 19 marca 2027 roku.

Źrodło: Paramount Pictures