Leonardo DiCaprio na pierwszym zdjęciu z nowego filmu Martina Scorsese

Reżyser Martin Scorsese i aktor Leonardo DiCaprio wspólnie udostępnili pierwszą oficjalną fotografię z kolejnego filmu reżysera What Happens at Night, który jest obecnie produkowany w Pradze. Obraz powstaje dla Apple Studios.

Początkowo Scorsese miał być tylko producentem projektu, do którego Patrick Marber napisał scenariusz oparty na powieści Petera Camerona. Szybko jednak zajął także stanowisko reżyserskie. Dla Scrosese jest to kolejna współpraca z DiCaprio oraz Apple po nominowanym do dziesięciu Oscarów filmie Czas krwawego księżyca.

Film opisywany jest jako oniryczny dramat śledzący amerykańskie małżeństwo, które podróżuje do małego, zaśnieżonego europejskiego miasteczka, by tam adoptować dziecko. Meldują się w rozległym, w dużej mierze opustoszałym hotelu, gdzie spotykają enigmatyczną grupę postaci, w tym ekstrawagancką śpiewaczkę, zdeprawowanego biznesmena i charyzmatyczną uzdrowicielkę wiary. Nic nie jest takie, jakim się wydaje w tym dziwnym, zamrożonym świecie. W miarę jak para walczy o odzyskanie dziecka, tym mniej zdają się wiedzieć o sobie i życiu, które razem zbudowali – głosi oficjalny opis filmu.

Jennifer Lawrence, Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson i Jared Harris poszerzają gwiazdorską obsadę projektu.

Data premiery filmu na razie pozostaje nieznana.