Mark Wahlberg w niegrzecznej i pełnej przygód komedii "Balls Up". Zobacz zwiastun 0

Amazon MGM Studios i Skydance udostępniły zwiastun i ustaliły datę premiery niegrzecznej komedii Balls Up w reżyserii Petera Farrelly'ego. Obraz pochodzi od scenarzystów Deadpoola, tym samym wiecie już jakiej to "niegrzecznej komedii" możemy się spodziewać.

Wczytywanie... "Balls Up"

Film śledzi losy marketingowych menedżerów Brada i Elijaha, którzy "idą na całość" i proponują odważny, pełny sponsoring prezerwatyw podczas Mistrzostw Świata. Po pijackim świętowaniu w Brazylii, które wywołuje globalny skandal, muszą uciec przed wściekłymi fanami, przestępcami i żądnymi władzy urzędnikami, by uratować kariery i wrócić do domu żywi.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W rolach głównych występują Mark Wahlberg i Paul Walter Hauser. Obsadę uzupełniają Benjamin Bratt, Eva De Dominici, Daniela Melchior, Molly Shannon, Sacha Baron Cohen i Eric André.

Farrelly reżyseruje film z kategorią R, który, jak już wcześniej wspomniałam, napisali scenarzyści Deadpoola, Rhett Reese i Paul Wernick.

Balls Up trafi na platformę Prime Video już 15 kwietnia 2026 roku.

Źrodło: Prime Video