Labubu z serii opowieści "The Monsters" dostanie aktorski film! 0

Sony Pictures i Pop Mart oficjalnie zatwierdziły aktorski film "Labubu", przenosząc urocze potwory na duży ekran. Według doniesień, reżyser Paddingtona, Paul King stanie za kamerą i będzie współautorem scenariusza.

Wiadomość pojawiła się podczas 10. rocznicy wystawy "The Monsters" w Paryżu. Film połączy aktorstwo i CGI, by ożywić Labubu i pozostałe postacie. Producentami są Michael Schaefer, Wenxin She oraz Paul King. Kasing Lung, twórca Labubu i The Monsters, będzie producentem wykonawczym. Tymczasem Brittany Morrissey zajmie się produkcją dla Sony Pictures. Film jest w fazie wczesnej produkcji. Wiemy jednak, że ma pozostać wierny oryginalnym książkom. Przy pisaniu scenariusza z Kingiem współpracować będzie nagradzany Steven Levenson mający na swoim koncie m.in. tick, tick…BOOM! oraz serial To jest w nas.

Kasing Lung po raz pierwszy wprowadził Labubu w 2015 roku. Książki szybko stały się światowym fenomenem dzięki swojej fantazyjnej narracji i unikalnym projektom potworów, co sprawia, że są idealne do adaptacji filmowej. Lalki Labubu wyróżniają się charakterystycznym wyglądem — mają ostre zęby, futrzaste ciała i spiczaste uszy. Popularność Labubu znacząco wzrosła po tym, jak w 2019 r. chińska sieć detaliczna Pop Mart przejęła prawa do zabawek.

Źrodło: Deadline