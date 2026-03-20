Sofia Coppola rezygnuje z nowego filmu z Kirsten Dunst. Projekt uznany za "zbyt smutny" na obecne czasy 0

Reżyserka Sofia Coppola zdecydowała się wstrzymać prace nad swoim kolejnym filmem, w którym główną rolę miała zagrać jej wieloletnia współpracowniczka Kirsten Dunst. Projekt, zapowiadany od ponad roku, miał być kostiumowym dramatem osadzonym w Stanach Zjednoczonych i skupionym na postaci historycznej.

Według wcześniejszych deklaracji twórczyń, zdjęcia miały rozpocząć się jeszcze w tym roku. Obecnie jednak wszystko wskazuje na to, że film nie powstanie, przynajmniej w pierwotnej formie. W rozmowie z magazynem "Elle" Coppola przyznała, że projekt wydawał się zbyt płytki na tak mroczne czasy, a jednocześnie zbyt smutny, aby chciała go realizować. Reżyserka podkreśliła, że szuka dziś opowieści oferujących nadzieję i piękno, choć jednocześnie nie chce tworzyć kina powierzchownego.

Ostatnim filmem reżyserki pozostaje "Priscilla". Wcześniej Coppola zbudowała swoją pozycję dzięki takim tytułom jak "Między słowami", "Przekleństwa niewinności", "Maria Antonina" czy "Somewhere. Między miejscami".

Na ten moment nie wiadomo, czy Coppola powróci do porzuconego projektu w przyszłości, czy też całkowicie skupi się na nowym przedsięwzięciu.

Źrodło: World of Reel