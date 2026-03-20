Judith Light w obsadzie 2. sezonu "Uznanego za niewinnego" 0

Laureatka nagrody Emmy, Judith Light, zasila obsadę drugiego sezonu serialu "Uznany za niewinnego", jednego z największych hitów platformy Apple TV+.

Produkcja, która po premierze pierwszej odsłony szybko zyskała status jednego z najchętniej oglądanych tytułów serwisu, powraca z nową historią i rozbudowaną obsadą. W nadchodzącym sezonie zobaczymy m.in. Rachel Brosnahan (również producentkę wykonawczą), Matthew Rhys, Courtney B. Vance, Fiona Shaw, a także Jacka Reynora, Johna Magaro, Michaela Hsu Rosena, Lesley-Ann Brandt i Ji-young Yoo. Szczegóły dotyczące roli Light nie zostały jeszcze ujawnione.

Za serial odpowiadają uznani twórcy telewizyjni: David E. Kelley oraz J.J. Abrams. Kelley pełni funkcję showrunnera, a produkcja powstaje w ramach Bad Robot Productions i David E. Kelley Productions we współpracy z Warner Bros. Television.

Drugi sezon oparty będzie na powieści "Dissection of a Murder" autorstwa Jo Murray. Zdjęcia zaplanowano w Kalifornii, jednak szczegóły fabularne pozostają na razie objęte tajemnicą.

Pierwszy sezon, w którym główną rolę zagrał Jake Gyllenhaal, przyniósł serialowi cztery nominacje do nagród Emmy.

Źrodło: Apple TV+