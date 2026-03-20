Renee Rapp w obsadzie 5. sezonu "The Morning Show"

Renee Rapp dołącza do obsady piątego sezonu nagradzanego dramatu "The Morning Show". Aktorka pojawi się w roli gościnnej.

Rapp wcieli się w Samanthę, młodą i ambitną gwiazdę wiadomości stacji UBN, która próbuje wypracować własną pozycję w medialnym świecie na własnych zasadach. Produkcja pozostaje jednym z kluczowych tytułów platformy Apple TV+, a jej obsada od początku opiera się na rozpoznawalnych nazwiskach.

W głównych rolach powracają Jennifer Aniston i Reese Witherspoon, pełniące również funkcje producentek wykonawczych. W serialu występują także m.in. Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Nicole Beharie oraz Jon Hamm.

Showrunnerką i producentką wykonawczą pozostaje Charlotte Stoudt, a za reżyserię i produkcję wykonawczą odpowiada Mimi Leder.

Czwarty sezon, którego akcja rozpoczyna się wiosną 2024 roku, niemal dwa lata po wydarzeniach z poprzedniej odsłony, koncentruje się na konsekwencjach fuzji UBA i NBN. Twórcy eksplorują tematy dezinformacji, deepfake’ów oraz rosnącej polaryzacji społecznej, stawiając pytania o granice prawdy i wiarygodności mediów. Do obsady tej serii dołączyli m.in. Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook, Marion Cotillard oraz Jeremy Irons.

Źrodło: Apple TV+