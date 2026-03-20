Nie żyje Chuck Norris - legendarny "Strażnik Teksasu", mistrz sztuk walki i gwiazda kina akcji 1

Zmarł Chuck Norris, legenda kina akcji, mistrz sztuk walki i gwiazda serialu "Strażnik Teksasu". Aktor miał 86 lat. Informację o jego śmierci przekazała rodzina, podkreślając, że odszedł spokojnie, w otoczeniu najbliższych. Wcześniej był hospitalizowany na Hawajach.

Norris należał do wąskiego grona aktorów kina akcji, których ekranowy wizerunek miał bezpośrednie oparcie w rzeczywistych umiejętnościach. Był wielokrotnym mistrzem sztuk walki i posiadaczem czarnych pasów w licznych dyscyplinach, w tym judo, karate czy taekwondo. Międzynarodową rozpoznawalność przyniosła mu rola przeciwnika Bruce Lee w filmie "Droga smoka".

Największą popularność zdobył w latach 80., występując w produkcjach takich jak "Zaginiony w akcji", "Oddział Delta" czy "Kod milczenia". W latach 90. Norris skutecznie przeniósł swoją karierę na mały ekran. Serial "Strażnik Teksasu", emitowany w latach 1993–2001, stał się jednym z najpopularniejszych tytułów telewizyjnych swojej dekady i na trwałe ugruntował jego status popkulturowej ikony.

Po latach przerwy powrócił jeszcze na ekran w filmie "Niezniszczalni 2", gdzie dołączył do obsady złożonej z gwiazd kina akcji kilku pokoleń.

W późniejszym okresie życia Norris funkcjonował także jako fenomen internetowy. Bohater popularnych memów przypisujących mu nadludzkie, często absurdalne zdolności. Równolegle angażował się w działalność publicystyczną i polityczną, otwarcie wspierając konserwatywne środowiska.

Jego dorobek obejmuje kilkadziesiąt filmów i jeden z najbardziej rozpoznawalnych wizerunków w historii kina akcji. Którą rolę Norrisa zapamiętacie najbardziej?

Źrodło: Variety