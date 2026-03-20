Jak poradzić sobie z bolesną stratą? Oto zwiastun niemieckiego dramatu "Miroirs III. Barka na oceanie"

Aurora Films już niedługo wprowadzi do kin nowy film Christiana Petzolda, reżysera Undine i Czerwonego nieba. Miroirs III. Barka na oceanie jest subtelną, a zarazem pełną tajemnic opowieścią o próbie poradzenia sobie z bolesną stratą. Zobaczcie jak dramat prezentuje się na pierwszym polskim zwiastunie.

W roli głównej wystąpiła gwiazda niemieckiego kina Paula Beer. Laura (Beer) to utalentowana pianistka z Berlina. W wypadku samochodowym ginie jej chłopak, natomiast ona sama wychodzi z kolizji niemal bez szwanku. Wstrząśnięta i zdezorientowana bohaterka trafia pod opiekę Betty, kobiety, która była świadkiem całego zdarzenia. Betty zabiera Laurę do swojego skromnego wiejskiego domu, gdzie mieszka sama. Jej mąż Richard i syn Max mieszkają w pobliskiej wsi, gdzie prowadzą warsztat samochodowy. Podczas rodzinnego obiadu mężczyźni ze zdumieniem i rezerwą przyjmują fakt, że Laura mieszka w ich domu. Początkowa nieufność powoli ustępuje miejsca zrozumieniu i pewnej harmonii, kojarzącej się ze spokojnym życiem wśród bliskich. Wkrótce na jaw zaczynają wychodzić rodzinne sekrety, które nie tylko zmienią dynamikę relacji między bohaterami, ale też zmuszą Laurę do konfrontacji z własną stratą i bólem.

Tytuł nowego filmu Christiana Petzolda nawiązuje do utworu fortepianowego Maurice’a Ravela, który odgrywa zresztą ważną rolę w fabule. Niemiecki reżyser w typowy dla siebie sposób buduje napięcie za pomocą niedopowiedzeń, subtelnych gestów czy spojrzeń. Jego film to utrzymana w aurze tajemnicy przejmująca opowieść o próbie znalezienia ukojenia po bolesnej stracie.

Obraz wyświetlany był na licznych festiwalach zbierając pozytywne opinie. Jego kinowa premiera w naszym kraju wyznaczona jest na 24 kwietnia 2026 roku.

Źrodło: Aurora Films