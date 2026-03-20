Widowiskowy polityczny thriller Tarika Saleha "Orły republiki" z premierą w polskich kinach - zobacz zwiastun

Aurora Films prezentuje pierwszy polski zwiastun szweckiego dramatu Orły republiki. Jest to ostatnia część głośnej trylogii kairskiej Tarika Saleha, na którą składają się jeszcze Morderstwo w hotelu Hilton z 2017 roku oraz Chłopiec z niebios z 2022 roku.

Każdy z filmów pokazuje z innej perspektywy ostrą krytykę autorytarnego reżimu. W przypadku ostatniej części, ujętej w formę widowiskowego politycznego thrillera, Saleh zastanawia się nad rolą sztuki w służbie propagandy.

W roli głównej Fares Fares jako George Fahmy. To największa gwiazda egipskiego kina. Zwany jest "faraonem ekranu". Zwraca na niego uwagę sam prezydent Egiptu Abd al-Fattah as Sisi, który życzy sobie, aby gwiazdor zagrał główną rolę w filmie biograficznym, gloryfikującym prezydenta. Okazuje się, że jest to propozycja nie do odrzucenia – władza szantażem wymusza na aktorze jej przyjęcie. Początkowo, jak przystało na gwiazdę, bohater liczy na to, że będzie miał sporo do powiedzenia, zarówno w sprawie swojej roli, jak i kształtu całego filmu. Szybko jednak zostaje sprowadzony na ziemię. Głównie za sprawą obecnego na planie tajemniczego doktora Manssoura, który sprawuje pieczę nad produkcją i jej odpowiednim, propagandowym tonem. Sytuację dodatkowo komplikuje romans, w jaki Fahmy wdaje się z żoną jednego z wysoko postawionych generałów. To moment, w którym fikcja i rzeczywistość zaczynają się niebezpiecznie przenikać.

Orły republiki trafią na ekrany polskich kin już 5 czerwca 2026 roku. Film wcześniej pokazywany był na licznych festiwalach zbierając pozytywne opinie i nagrody.

Źrodło: Aurora Films