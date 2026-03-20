"Assassin's Creed" już w produkcji. Znamy czas i miejsce akcji

Jak donoszą zagraniczne media adaptacja serii gier od Ubisoftu Assassin's Creed jest już w produkcji. Powstaje aktorski serial za który odpowiada Netflix.

Zdjęcia odbywają się w Cinecittà Studios we Włoszech. Wraz z tą informacją poznaliśmy czas i miejsce akcji serialu. Assassin’s Creed od amerykańskiego giganta streamingowego przeniesie Nas do Rzymu z 64 roku n.e. za panowania cesarza Nerona. Będziemy świadkami Wielkiego Pożaru Rzymu, zdarzenia które zniszczyło włoską stolicę.

Serial opowie oryginalną historię w ramach ciągłości serii, która śledzi tajną wojnę między dwoma mrocznymi frakcjami – Asasynami i Templariuszami. Pierwsza z nich walczy o zachowanie wolnej woli, druga zaś skupiona jest na decydowaniu o przyszłości ludzkości poprzez kontrolę i manipulację.

Poznaliśmy też pełną obsadę serialu. W rolach głównych występują Lola Petticrew, Toby Wallace, Zachary Hart, Laura Marcus, Tanzyn Crawford, Nabhaan Rizwan oraz Claes Bang.

Obsadę uzupełniają Noomi Rapace, Ramzy Bedia, Sean Harris, Corrado Invernizzi, Sandra Guldberg-Kampp, Youssef Kerkour, Mirren Mack oraz Louis McCartney. Nie zdradzono niestety żadnych szczegółów dotyczących postaci w jakie wcieli się zaprezentowana obsada.

Nominowani do nagrody Emmy Roberto Patino oraz David Wiener będą twórcami, showrunnerami i producentami wykonawczymi serialu. Reżyserem jest Johan Renck.

Data premiery Assassin’s Creed nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Dark Horizons