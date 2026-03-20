Quentin Tarantino i Sylvester Stallone pracują nad gangsterską serią 0

Jak donoszą zagraniczne media zawiązał się doskonały duet jeśli chodzi o produkcję akcji. Legendarny reżyser Quentin Tarantino nawiązał współpracę z Sylvestrem Stallone. Obaj panowie mają pracować nad gangsterkim serialem.

Sylvester Stallone, kadr z serialu "Tulsa King"

Tarantino napisze, a zarówno on, jak i Stallone będą współreżyserować serial gangsterski osadzony w latach 30. XX wieku. Obaj wyobrażają sobie projekt jako sześcioodcinkowy limitowany serial, z "pełnym wachlarzem elementów gangsterskich: strzelanina, boks, tancerki rewiowe, orkiestry dęte itd.".

Tarantino od dawna interesuje się gatunkiem gangsterskim lat 30., a swego czasu mówiło się, że rozważa on wyreżyserowanie filmu "Star Trek" inspirowanego klasycznym odcinkiem serialu, w którym ekipa odwiedza planetę z kulturą gangsterów przypominającą Ziemię lat 20. XX wieku.

Szczegóły fabuły serialu pozostają tajemnicą. Projekt ma być kręcony w czerni i bieli, z użyciem kamer z lat 30. XX wieku. Na razie brak informacji o potencjalnych producentach, dystrybutorze czy terminach produkcji.

Jeśli projekt ten dojdzie do skutku to będzie to pierwszy raz Stallone’a jako reżysera od Niezniszczalnych z 2010 roku i pierwszy raz, gdzie pracuje on na tym stanowisku przy produkcji odcinkowej.

Źrodło: Dark Horizons