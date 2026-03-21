Dwie istotne postacie dołączają do 3. sezonu "The Last of Us" 0

Świat The Last of Us ponownie się rozszerza. Do obsady długo wyczekiwanego 3. sezonu hitowego serialu HBO dołączają dwie nowe aktorki, które wcielą się w jedne z najważniejszych postaci nadchodzącej historii.

Serial, który zadebiutował w styczniu 2023 roku i został oparty na kultowej grze studia Naughty Dog, śledzi losy Ellie (Bella Ramsey) przemierzającej postapokaliptyczne Stany Zjednoczone. Po sukcesie dwóch sezonów, trzeci jest już w produkcji — choć z istotną zmianą za sterami. Neil Druckmann wycofał się z projektu, pozostawiając Craiga Mazina jako głównego showrunnera.

Według najnowszych informacji, do serialu dołączają: Michelle Mao i Kyriana Kratter. Aktorki wcielą się odpowiednio w Yarę i Levę — postacie doskonale znane fanom gry. Ich wątek ma odegrać kluczową rolę w historii Abby, granej przez Kaitlyn Dever.

Leva, w którą wcieli się Kratter, to 13-letni chłopak transpłciowy i jedna z najważniejszych postaci w narracji — partner Abby i jej moralny kompas. Jego historia była jednym z najbardziej emocjonalnych elementów gry i wiele wskazuje na to, że podobnie będzie w serialu.

Na ten moment HBO nie ujawniło jeszcze oficjalnej daty premiery 3. sezonu.

Źrodło: ComingSoon