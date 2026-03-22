Dwa pokolenia, jedna historia: Colman i Lithgow w zapowiedzi "Mów mi Jimpa"

Prezentujmy polski zwiastun filmu Mów mi Jimpa — kameralnego, emocjonalnie wyważonego dramatu w reżyserii Sophie Hyde. Produkcja miała swoją premierę na Sundance Film Festival 2025, a już w kwietniu trafi do naszych kin.

Reżyserka Hannah (Olivia Colman) podróżuje z mężem Harrym (Daniel Henshall) i nastoletnim dzieckiem Frances (Aud Mason-Hyde) z Australii do Amsterdamu, by odwiedzić swojego ojca, ekscentrycznego i nieprzewidywalnego Jimpę (John Lithgow). Gdy Frances oznajmia, że zamiast wracać do domu chce zostać z dziadkiem na dłużej, Hannah musi zmierzyć się z trudną rodzinną przeszłością, pełną niewypowiedzianych żalów i decyzji, których bolesne konsekwencje są wciąż odczuwalne.

Mów mi Jimpa trafi do wybranych kin 3 kwietnia 2026 roku.

Źrodło: Forum Film