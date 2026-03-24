Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Dwa głośne polskie filmy z kwietniową premierą na Prime Video! 0

W kwietniowej ofercie Prime Video znajdą się dwa polskie tytuły, które niedawno gościły na ekranach kin. Do katalogu serwisu dołączą Wielka Warszawska w reżyserii Bartłomieja Ignaciuka oraz sequel komedii obyczajowej Dalej Jazda 2! autorstwa Mariusza Kuczewskiego. Oba filmy zadebiutują na platformie odpowiednio 10 i 24 kwietnia.

Wczytywanie...

"Wielka Warszawska" to dramat sportowy osadzony w środowisku wyścigów konnych. Film opowiada historię młodego dżokeja, który marzy o sukcesie i starcie w prestiżowej gonitwie. Wraz z rozwojem kariery bohater odkrywa jednak kulisy branży, czyli układy, zależności i manipulacje wpływające na wyniki wyścigów. W obsadzie znaleźli się m.in. Tomasz Ziętek, Marcin Bosak oraz Tomasz Kot.

Z kolei "Dalej Jazda 2!" kontynuuje losy bohaterów znanych z pierwszej części, skupiając się na perypetiach Jóźka i Eli, którzy – mimo wieloletniego związku – postanawiają ponownie stanąć na ślubnym kobiercu. Przygotowania do ceremonii szybko przeradzają się w serię nieprzewidzianych wydarzeń, łączących wątki komediowe i obyczajowe. W filmie występują m.in. Marian Opania, Małgorzata Rożniatowska oraz Cezary Pazura.

Wprowadzenie obu produkcji do oferty wpisuje się w strategię platformy, która konsekwentnie rozwija bibliotekę lokalnych treści i skraca okno między premierą kinową a debiutem streamingowym. Dla widzów oznacza to szybszy dostęp do rodzimych tytułów, a dla producentów – dodatkowy kanał dystrybucji i potencjalnie szerszą widownię.

Który z tych filmów obejrzycie najpierw?

Źrodło: Prime Video / informacja prasowa