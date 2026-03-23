"Godzina zero" na podstawie powieści Agathy Christie już od dziś w CANAL+! 0

Napisana przez Agathę Christie w 1944 roku powieść "Godzina zero" nadchodzi w nowej serialowej odsłonie. Mini serial w reżyserii Sama Yatesa przenosi widzów do świata pozorów i skrywanych tajemnic. Zagadkowa śmierć wiekowej wdowy, nieudana próba samobójcza, życie miłosne znanego tenisisty oraz niesłuszne oskarżenie o kradzież przeplatają się w fabule, i choć z pozoru nie są ze sobą powiązane, z czasem prowadzą do rozwiązania kryminalnej zagadki.

kadr z serialu "Godzina zero"

Akcja serialu rozgrywa się w nadmorskiej posiadłości Gull’s Point, gdzie spotykają się przedstawiciele brytyjskiej elity. Przepiękne widoki i sielski klimat nie zapowiadają tragedii, która, jak okaże się z czasem, była jedynie finałem rozpoczętych dużo wcześniej wydarzeń, prowadzących do kulminacyjnego momentu – tytułowej „godziny zero”. Wśród zaproszonych gości znajduje się znany tenisista Nevile Strange, który przyjeżdża na wakacje w towarzystwie swojej nowej żony, Kay. Przypadek sprawia, że na miejscu spotyka on swoją poprzednią małżonkę, co wzbudza wiele emocji w zgromadzonych. Gdy dochodzi do brutalnego morderstwa, staje się jasne, że tragedia nie była przypadkiem. Śledztwo prowadzone przez detektywa Leacha ujawnia sieć relacji, dawnych konfliktów i niewypowiedzianych emocji, a każdy z gości Gull’s Point ma coś na sumieniu.

W obsadzie znaleźli się między innymi Anjelica Huston, Oliver Jackson-Cohen, Ella Lily Hyland, Mimi Keene i Jackie Clune, którzy kreują wiarygodne, pełne emocji postaci wplątane w sieć intryg i wzajemnych zależności. To propozycja zarówno dla wielbicieli klasycznych kryminałów, jak i dla widzów szukających inteligentnych serialowych historii z tajemnicą w centrum fabuły.

Godzina zero od dziś dostępny jest w serwisie streamingowym Canal+. Na serial składają się zaledwie trzy odcinki. Pierwsze dwa są już dostępne, trzeci, finałowy zadebiutuje w kolejny poniedziałek, 30 marca.

Źrodło: media.pl.canalplus.com