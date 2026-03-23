Pierwszy zwiastun aktorskiej wersji "Vaiany"

Disney opublikował pierwszy oficjalny zwiastun aktorskiej Vaiany. W rolach głównych Dwayne Johnson i Catherine Laga'aia.

W aktorskiej adaptacji ukochanej, nominowanej do Oscara animowanej przygodowej produkcji Disneya, Vaiana (Lagaʻaia) odpowiada na wezwanie Oceanu i po raz pierwszy wyrusza poza rafę swojej wyspy Motunui z niesławnym półbogiem Maui (Johnson) w niezapomnianą podróż, by przywrócić dobrobyt swojemu ludowi.

Nowy zwiastun podkreśla rekonstrukcję oryginalnego filmu z 2016 roku. W animacji tytułowa Vaiana wyrusza na przygodę, by ponownie połączyć relikwię z boginią Te Fiti. Po drodze łączy siły z Maui, półbogiem, i razem wyruszają, by pomóc Moanie uratować jej lud.

Obok Laga’aia i Johnsona, w filmie występują John Tui, Frankie Adams i Rena Owen. Film wyreżyserował Thomas Kail, a scenariusz napisali Jared Bush i Dana Ledoux Miller. Producentami są Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia i Beau Flynn.

Aktorska Vaiana wejdzie do kin 10 lipca 2026 roku.

Animacja z 2016 roku w 2024 roku doczekała się sequela, który również stał się kasowym hitem, zarabiając ponad milard dolarów w box office. Obraz otrzymał też wiele nominacji, w tym do Złotych Globów w kategorii "najlepszy film animowany".

