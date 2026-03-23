Pełny zwiastun finałowego sezonu "Komediantek" od HBO Max

HBO Max prezentuje pełny zwiastun piątego sezonu Komediantek, ujawniając, przy okazji datę premiery ostatniego sezonu tej popularnej komedii z Jean Smart i Hannah Einbinder w rolach głównych.

Wczytywanie... "Komediantki"

Po błędnych i niepochlebnych doniesieniach prasowych o jej śmierci, Deborah Vance (Jean Smart) i Ava (Hannah Einbinder) wracają do Las Vegas, by wynieść na wyżyny dziedzictwo Deborah jako komiczki.

Zwiastun serialu ukazuje Nam to jak Deborah mierzy się z konsekwencjami plotek o swojej śmierci, jednocześnie zastanawiając się, jakie będzie jej dziedzictwo.

Piąty sezon Komediantek zadebiutuje na HBO Max 9 kwietnia 2026 roku. Finał serii zaplanowany jest na 28 maja. W Polsce jeśli chodzi o debiuty na wspomnianej platformie, to odbywają się one przeważnie dzień po premierze amerykańskiej.

Komediantki mają iście gwiazdorską obsadę, w skład której wchodzą też Hannah Einbinder, Paul W. Downs, Megan Stalter, Kaitlin Olson, Christopher McDonald, Mark Indelicato, Rose Abdoo, Lorenza Izzo, Tony Goldwyn i Aristotle Athari.

Serial Komediantki jest tworzony i produkowany wykonawczo przez Paula W. Downsa, Lucię Aniello i Jen Statsky, którzy są również showrunnerami. Jest to produkcja Universal Television.

Źrodło: HBO Max, Cominsoon