Disney zamawia kolejny sezon serialu "Wonder Man"

Marvel Studios oficjalnie potwierdziło, że serial Wonder Man doczeka się drugiego sezonu. Produkcja, która zadebiutowała na platformie Disney+ na początku roku, szybko zdobyła popularność widzów i przyciągnęła uwagę branży.

Za serial odpowiadają Andrew Guest oraz Destin Daniel Cretton, a w głównych rolach ponownie zobaczymy Yahye Abdul-Mateena II jako Simona Williamsa oraz Bena Kingsleya, który wraca jako Trevor Slattery.

Choć szczegóły fabuły 2. sezonu są na razie trzymane w tajemnicy, spekuluje się, że historia może bezpośrednio kontynuować wydarzenia z pierwszej części – albo wprowadzić przeskok czasowy. W grze może być również większa rola organizacji Department of Damage Control, która coraz częściej pojawia się w uniwersum Marvela.

Sukces pierwszego sezonu mówi sam za siebie – w premierowym tygodniu serial osiągnął aż 618 milionów minut oglądania, trafiając do TOP 10 najpopularniejszych produkcji streamingowych według Nielsen. Marvel planuje także zgłosić produkcję do nagród w kategorii serialu komediowego. Co ciekawe pierwotnie miał być to miniserial, jednak jak widać popularność robi swoje.

Drugi sezon nie ma jeszcze daty premiery.

Źrodło: The Hollywood Reporter