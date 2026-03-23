Złe wieści dla fanów uniwersum Star Trek. Kolejny serial anulowany 0

Fatalne informacji dla zwolenników uniwersum Star Trek. Platforma Paramount+ oficjalnie ogłosiła, że Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty nie doczeka się trzeciego sezonu. Nadchodząca druga odsłona będzie jednocześnie ostatnią.

Decyzja zapadła niedługo po emisji finału pierwszego sezonu (12 marca), mimo że produkcja była wcześniej przedwcześnie przedłużona – jeszcze zanim widzowie zobaczyli pierwszy odcinek. Choć serial zdobył solidne 87% od krytyków, reakcje widzów były znacznie chłodniejsze, co przełożyło się na przeciętny wynik i brak obecności w czołówce najchętniej oglądanych produkcji streamingowych.

Akcja serialu, osadzonego po wydarzeniach znanych z Star Trek: Discovery, przenosi widzów do XXXII wieku i skupia się na nowym pokoleniu kadetów Gwiezdnej Floty. W obsadzie znaleźli się m.in. Holly Hunter, Sandro Rosta oraz Karim Diané.

Twórcy serialu – Alex Kurtzman i Noga Landau – zapewniają jednak, że finał będzie godnym zwieńczeniem historii. Drugi sezon jest już w fazie postprodukcji i ma zakończyć opowieść z przytupem.

Źrodło: Deadline