Mahershala Ali na pokładzie 2. sezonu "Grupy zadaniowej" 0

Mahershala Ali, oficjalnie wraca do współpracy z HBO i dołącza do obsady jednego z najnowszych hitów stacji. Aktor zasili drugi sezon serialu Grupa zadaniowa, który już po pierwszej odsłonie zdobył duże uznanie widzów.

Według doniesień, Ali wcieli się w postać Eddiego Barnesa – doświadczonego i cenionego agenta DEA z Filadelfii. Jego zespół wejdzie w konflikt z jednostką kierowaną przez Toma Brandisa, granego ponownie przez Marka Ruffalo.

Drugi sezon ma rozwinąć historię rozpoczętą w pierwszej części, choć początkowo serial planowany był jako zamknięta opowieść – podobnie jak wcześniejszy hit twórcy, Brada Ingelsby'ego, czyli Mare of Easttown. Po sukcesie pierwszego sezonu zarówno Ingelsby, jak i Ruffalo uznali jednak, że świat przedstawiony ma jeszcze wiele do zaoferowania.

Akcja serialu rozgrywa się na robotniczych przedmieściach Filadelfii i koncentruje się na pracy specjalnej grupy FBI, która próbuje powstrzymać falę brutalnych napadów organizowanych przez z pozoru zwyczajnego człowieka prowadzącego podwójne życie.

Szczegóły fabuły drugiego sezonu pozostają na razie tajemnicą.

Źrodło: Deadline