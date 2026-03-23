Serial "CIA" z zamówieniem na kolejny sezon

Nowy serial kryminalny CIA zalicza imponujący start – i to tak dobry, że CBS już teraz zamawia drugi sezon. Produkcja zadebiutowała zaledwie 23 lutego, a mimo to błyskawicznie stała się jednym z najgorętszych tytułów w ramówce.

Według danych Nielsena, pierwszy odcinek przyciągnął aż 8,4 miliona widzów (licząc wszystkie platformy w ciągu 7 dni). Co więcej, trzy pierwsze epizody wygrały swoje pasmo emisji, pokonując takie hity jak Rekrut czy The Voice. To wyraźny sygnał, że widzowie byli spragnieni nowej odsłony serialowego ze świata służb.

Na czele obsady stoją Tom Ellis (znany z Lucyfera) jako tajemniczy agent CIA Colin Glass oraz Nick Gehlfuss w roli agenta FBI, Billa Goodmana. Ich ekranowy duet to mieszanka ognia i wody – nieprzewidywalny operacyjny styl kontra sztywne trzymanie się procedur.

Serial powstał z inicjatywy telewizyjnego giganta Dicka Wolfa i stanowi spin-off popularnej franczyzy FBI. Za produkcję odpowiadają Universal Television, Wolf Entertainment oraz CBS Studios.

Fabuła przenosi widzów do świata tajnych operacji w Nowym Jorku. Gdy agent FBI zostaje oddelegowany do ściśle tajnej grupy zadaniowej CIA/FBI, trafia pod skrzydła charyzmatycznego, lecz nieprzewidywalnego partnera. Razem tropią międzynarodowe spiski, komórki terrorystyczne i polityczne intrygi – działając w cieniu, gdzie sukces oznacza jedno: nikt nigdy nie dowie się, co naprawdę zrobili.

Źrodło: Deadline