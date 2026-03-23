Powstanie "Pomoc domowa 2". Kirsten Dunst i Sydney Sweeney w głównych rolach

Pomoc domowa okazała się przełomem dla wytwórni Lionsgate, zarabiając prawie 400 milionów dolarów w kinach na całym świecie. Nic więc dziwnego, że natychmiast zabierają się za kontynuację. Do obsady sequela hitowego thrillera dołącza Kirsten Dunst, która wystąpi u boku Sydney Sweeney.

Teraz twórcy sięgają po jeszcze większe nazwiska, by powtórzyć – a może nawet przebić – ten sukces.

Fabuła sequela oparta jest na książce Freida McFadden i ponownie skupia się na Millie Calloway. Bohaterka podejmuje pracę u bogatej pary, sprzątając ich luksusowy apartament. Szybko jednak odkrywa, że w domu dzieje się coś niepokojącego – nie może spotkać swojej pracodawczyni, a tajemnice zaczynają się mnożyć z każdą chwilą.

Za kamerą ponownie stanie Paul Feig, a scenariusz napisze Rebecca Sonnenshine. Do swoich ról wracają także Michele Morrone jako Enzo oraz oczywiście Sydney Sweeney.

Według zapowiedzi producentów, duet Dunst–Sweeney ma być jednym z najmocniejszych punktów filmu. Szefowa Lionsgate Motion Picture Group podkreśla, że Dunst wniesie do projektu ikonę o niezwykłym zakresie i odwadze, która w połączeniu z magnetyzmem Sweeney stworzy na ekranie wybuchową mieszankę.

Zdjęcia do The Housemaid’s Secret jeszcze nie ruszyły.

Źrodło: The Hollywood Reporter