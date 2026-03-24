Reżyser "Vaiany" ujawnia dlaczego remake live-action był konieczny

Wraz ze zbliżającą się premierą aktorskiej adaptacji Vaiany, Thomas Kail wyjaśnił kluczową motywację, która spowodowała powstanie filmu.

W rozmowie z GamesRadar+ twórca podkreślił, że przeniesienie animowanej opowieści do świata live-action daje szansę dotarcia do szerszej publiczności. Jego zdaniem nie wszyscy widzowie sięgają po animacje, ale aktorska wersja może zachęcić nowych odbiorców do poznania historii odważnej bohaterki z Oceanii. Kail zaznaczył też, że zależało mu na jak najwierniejszym oddaniu kultury wysp Pacyfiku w bardziej namacalnej, fotorealistycznej formie.

Reżyser zwrócił uwagę, że zmiana medium wpływa również na odbiór emocji. Sceny niebezpieczeństwa — jak sztormy czy samotne wyprawy — mają być intensywniejsze, gdy widz obserwuje prawdziwych aktorów zamiast animowane postacie. Jednocześnie zapewnił, że film nie straci lekkości i humoru znanych z oryginału, a wręcz zyska dodatkową głębię dzięki kontrastowi.

Sukces finansowy serii również odegrał swoją rolę. Pierwsza część zarobiła setki milionów dolarów na świecie, a kontynuacja z 2024 roku przekroczyła miliard, co tylko umocniło decyzję o realizacji remake’u.

W nadchodzącej wersji live-action w głównej roli wystąpią Catherine Laga’aia oraz Dwayne Johnson. Premiera filmu zaplanowana jest na 10 lipca 2026 roku.

Źrodło: Comingsoon