Bill Cosby przegrywa sprawę z 1972 roku — sąd nakazuje ogromne odszkodowanie

Nowe szczegóły wyszły na jaw w sprawie sprzed ponad 50 lat z udziałem legendarnego komika Billa Cosby'ego. Kalifornijski sąd cywilny wydał głośny werdykt, przyznając wielomilionowe odszkodowanie kobiecie, która oskarżyła komika o napaść seksualną z 1972 roku.

Ława przysięgłych uznała, że Cosby odurzył i wykorzystał Donnę Motsinger, ówczesną kelnerkę. Kobieta zeznała, że została zaproszona na występ komika, a później podano jej substancje, które doprowadziły do utraty świadomości. W pozwie wskazano, że odzyskiwała i traciła przytomność, a następnie uświadomiła sobie, że padła ofiarą napaści.

Po trzech dniach narad jury przyznało początkowo 19,25 mln dolarów odszkodowania za cierpienie psychiczne — zarówno przeszłe, jak i przyszłe. W kolejnym etapie procesu zasądzono dodatkowe 40 mln dolarów odszkodowania karnego, uznając, że działania Cosby’ego miały charakter złośliwy, opresyjny lub oszukańczy. Łączna kwota wyroku wyniosła 59,25 mln dolarów.

Obrona stanowczo nie zgadza się z decyzją sądu. Prawnicy Cosby’ego zapowiedzieli apelację, argumentując m.in., że wysokość odszkodowania jest nieuzasadniona. Sam 88-letni komik od lat zaprzecza oskarżeniom, utrzymując, że wszystkie kontakty były dobrowolne.

Sprawa wpisuje się w długą listę oskarżeń wobec artysty, który przez dekady był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiej telewizji. W 2018 roku został skazany w innej sprawie, jednak wyrok uchylono w 2021 roku decyzją Pennsylvania Supreme Court, co doprowadziło do jego zwolnienia z więzienia.

Najnowszy werdykt ponownie rozpala debatę wokół odpowiedzialności i rozliczeń za czyny sprzed wielu lat — oraz pokazuje, że nawet po dekadach sprawy tego typu mogą znaleźć swój finał w sądzie.

Źrodło: Comingsoon