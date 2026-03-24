Natalie Portman producentką filmu animowanego! Prezentujemy spot "ARCO"

Zabierz do kina całą rodzinę! Kino Świat prezentuje pierwszy spot do filmu o historii najpiękniejszej dziecięcej przyjaźni. 93% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes! Oto animacja, którą pokochali krytycy i największe gwiazdy, w tym laureat Oscara Michael B. Jordan, Jimmy Fallon i Drew Barrymore! Mowa o filmie "ARCO"!

"ARCO" to porywająca przygodowa opowieść dla widzów w każdym wieku. Wyjątkowa animacja szybko doczekała się miana jednego z najgłośniejszych debiutów animowanych dekady! Zdobycie licznych nagród filmowych i ponad 40 nominacji, w tym do Złotych Globów i BAFTA, to dowód uznania na całym świecie dla uniwersalnego przesłania i autorskiego stylu tej wyjątkowej animacji.

Oto najnowszy spot:

Wyprodukowany przez Natalie Portman wraz z Félixem de Givry i Sophie Mas, film opowiada historię 10‑letniego chłopca z przyszłości, który przypadkowo przenosi się do roku 2075, gdzie poznaje Iris – dziewczynkę dorastającą w technologicznym świecie. Między dziećmi rodzi się niezwykła przyjaźń, pełna ciekawości, delikatnego humoru i wzajemnego zachwytu nad odmiennością swoich światów. W ich wspólnej misji splatają się wielkie emocje, przygoda i opowieść o nadziei na przyszłość, która pomimo wyzwań może być lepsza, niż nam się wydaje.

"ARCO" TYLKO W KINACH OD 17 KWIETNIA

Źrodło: Kino Świat / informacja prasowa