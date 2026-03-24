Owce na tropie zbrodni. Nowy zwiastun "Sprawiedliwości owiec" 0

Do sieci trafił nowy zwiastun i plakat filmu "Sprawiedliwość owiec", czyli familijnej komedii detektywistycznej z imponującą obsadą, na czele z Hugh Jackmanem i Emmą Thompson.

Film, wyreżyserowany przez Kyle Balda, powstał na podstawie bestsellerowej powieści "Three Bags Full" autorstwa Leonie Swann. Za scenariusz odpowiada Craig Mazin, twórca znany m.in. z "Czarnobyla".

Fabuła skupia się na George’u (Jackman), pasterzu, który co wieczór czyta swoim owcom powieści kryminalne, zakładając, jak się okazuje błędnie, że zwierzęta niczego nie rozumieją. Kiedy na farmie dochodzi do tajemniczego incydentu, owce postanawiają same przejąć rolę detektywów. Podążając za tropami i analizując zachowanie ludzi, udowadniają, że nawet najbardziej niepozorni bohaterowie mogą rozwiązać kryminalną zagadkę.

W obsadzie znaleźli się również Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon, Tosin Cole, Hong Chau, Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Chris O'Dowd, Regina Hall, Patrick Stewart, Bella Ramsey, Brett Goldstein oraz Rhys Darby.

Produkcja trafi do kin 8 maja 2026 roku.