"The Punisher: One Last Kill" – brutalny finał trafi na Disney+

Powrót, na który czekali fani Marvela, właśnie stał się faktem. Jon Bernthal ponownie wcieli się w bezkompromisowego Franka Castle’a w specjalnej produkcji The Punisher: One Last Kill, która zadebiutuje na Disney+ już 12 maja 2026 roku.

Bernthal po raz pierwszy pojawił się jako Punisher w drugim sezonie Daredevil, szybko zdobywając uznanie widzów. Sukces tej interpretacji doprowadził do powstania spin-offu The Punisher, emitowanego w latach 2017–2019. Aktor powrócił także w Daredevil: Odrodzenie, a wkrótce zobaczymy go również w Spider-Man: Całkiem nowy dzień.

Za kamerą One Last Kill stanął Reinaldo Marcus Green, który współtworzył scenariusz razem z Bernthalem. Twórca znany z Miasto jest nasze zapowiada historię intensywną i bezkompromisową — jak strzał z dubeltówki, ale jednocześnie pełną emocji i ciężaru charakterystycznego dla tej postaci.

Szef Marvel Television, Brad Winderbaum, nie kryje entuzjazmu: podkreśla, że Bernthal to aktor pokoleniowy, który doskonale rozumie Franka Castle’a i wnosi do roli wyjątkową autentyczność. Jego zdaniem włączenie Punishera do szerszego uniwersum MCU — szczególnie w bardziej przyziemnych, ulicznych historiach — to ogromna szansa dla całej marki.

Sam Bernthal studzi jednak oczekiwania tych, którzy liczą na złagodzoną wersję bohatera -To będzie mroczne. To nie będzie ‘Punisher-light’ — zapowiada aktor, sugerując powrót do brutalniejszych, bardziej realistycznych tonów.

The Punisher: One Last Kill będzie trzecią produkcją w ramach cyklu Marvel Studios Special Presentation, po Wilkołak nocą oraz Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta.

Na razie do sieci trafił oficjalny plakat, a zwiastun ma pojawić się już wkrótce.

Plakat The Punisher: One Last Kill

Źrodło: BloodyDisgusting